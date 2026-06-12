12日（金）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の東レアローズ滋賀は、20日（土）に三井アウトレットパーク滋賀竜王にてスペシャルイベントを開催することをクラブ公式サイトで発表した。 スペシャルイベントは、20日の10:00～15:00に三井アウトレットパーク滋賀竜王の南モール1階センターコートにて行われ、無料で参加ができる。 10:00～13:30は、9つの