韓国出身ロックバンド・Dragon Ponyが日本1st EP『Run to Run』をリリースした。【動画】Dragon Pony「Run to Win」ミュージックビデオ同作は、“新たなスタート”に留まらず、これまで積み重ねてきた経験を抱えながら、さらに高い目標へと加速し続けるバンドの確固たる意志を込めた日本初の作品。先週より先行配信され話題となっていたリードトラック「Run to Win」のミュージックビデオも解禁された。ミュージックビデオは