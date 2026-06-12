日本野球機構(NPB)は12日の公示を発表。阪神は桐敷拓馬投手と福島圭音選手を1軍登録し、湯浅京己投手と島田海吏選手を登録抹消しました。桐敷投手は今季18試合にリリーフ登板し、2敗7HP1セーブ、防御率7.04の成績。5月27日に一度抹消され、その後は2軍で2試合に登板し、直近のオリックス2軍戦では3回をリリーフし無失点と好投しました。福島選手は、育成出身の3年目の外野手。今季開幕直後に支配下契約を勝ち取り、31試合に出場。