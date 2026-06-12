熊本県山鹿市は、市内134の井戸から、国の基準を超える、または超える見込みである有機フッ素化合物（PFAS）が検出されたと発表しました。 検出されたのは、人体や環境への影響が懸念される有機フッ素化合物のPFOSとPFOAです。 公民館の井戸から“基準値10倍”検出 山鹿市は今年2月に、鹿央町の下原公民館にある飲み水にも使われる井戸から、国の基準値の10倍を超える有機フッ素化合物が検出されたことから、周辺の井戸286か所