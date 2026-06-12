日本野球機構(NPB)は12日の公示を発表。ヤクルトは吉村貢司郎投手を一軍登録し、下川隼佑投手の登録を抹消しました。吉村投手は前回登板の5月12日の阪神戦に先発するも、先頭の郄寺望夢選手にホームランを放たれ、佐藤輝明選手には2球目のフォークを捉えられ、ピッチャー強襲の打球を打たれます。吉村投手は投げ終えた状態のまま、打球をよけきれず、右手に直撃。衝撃でその場に突っ伏すように倒れ込むと、痛みで顔を歪めベ