■日本陸上競技選手権大会 兼 愛知・名古屋 2026アジア競技大会日本代表選手選考競技会（12〜14日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）【日程＆選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（愛知・名古屋）が9月19日開幕※随時更新陸上日本選手権の男子100m予選が12日、行われ2連覇がかかる桐生祥秀（30、日本生命）が全体2位の10秒09（＋0.1）で準決勝に進出した。日本記録保持者（9秒95）の山縣亮太（34、セイコー）や小池祐貴（31、