女優池上季実子（67）が12日、自身のXを更新。9日に86歳で亡くなった、女優中村玉緒（本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんをしのんだ。池上は1979年放送のTBS系ドラマ「不毛地帯」で共演。中村さんの写真を添えて、「お元気かなー？と思っていたら…東映撮影所の俳優会館の扉開けて私を見つけて大きな声で『季実子ちゃん、今日は出まへえー』とパチンコ回すポーズ。Cute！」としのんだ。そして「これからは大好きな勝さんと一緒