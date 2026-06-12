鈴木達也容疑者旭川地検は12日、北海道旭川市の自宅で妻を殺害したとして殺人罪で、同市の旭山動物園の飼育員で市職員鈴木達也容疑者（33）を起訴した。地検は認否を明らかにしていない。起訴状によると、3月31日午後6時半ごろ〜同日午後8時35分ごろ、自宅で妻由衣さん＝当時（33）＝を何らかの方法で殺害したとしている。地検は5月、由衣さんの遺体を園内に運んで焼却したとして死体損壊罪でも起訴している。