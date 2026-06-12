タレント・関根勤が１２日、自身のＸを更新。人気バラエティー「さんまのスーパーからくりＴＶ」などで長年共演した俳優・中村玉緒さんが９日に肺炎のために８６歳で亡くなっていたことを受け、追悼コメントを発表した。関根は「玉緒さんにもうお会い出来ないと思うととても残念です」と沈痛な思いを吐露。「玉緒さんは、とても優しくて面白くて、玉緒さんの周りはいつも笑顔で溢れていました。旦那さんの勝新太郎さんをはじめ