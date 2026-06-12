日本サッカー協会は、日本代表のキャプテン・遠藤航選手が左足のけがのために離脱を発表、当日に遠藤選手はSNSで代表引退を発表した。新キャプテンには板倉滉選手が就任した。「FIFAワールドカップ2026」が開幕したばかりで、代替選手としては町野修斗選手が緊急招集された。4年間、代表チームを引っ張ってきたキャプテンの離脱に、チームメイトからは無念さと、健闘を誓う言葉が相次いだ。各選手のコメントは以下の通り。【映像