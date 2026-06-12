燃油サーチャージが過去最高を更新する見通しです。燃料価格の急激な変動に対応するため、国際線の燃油サーチャージについて、全日空と日本航空では7月、8月の発券分が北米やヨーロッパ行きで片道6万5000円前後となることがわかりました。5月、6月は5万6000円でしたが、さらに引き上がり過去最高を更新する見通しです。燃油サーチャージは、航空燃料の2カ月ごとの平均価格と為替を基に金額が決められますが、中東情勢の悪化を受け