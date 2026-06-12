作家でタレントの志茂田景樹（86）が22日、Xを更新。9日に86歳で亡くなった、女優中村玉緒（本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんをしのんだ。志茂田は「中村玉緒さんが逝ってしまわれた」と書き出し、「同年で親しみを抱ける人だった。ある番組のクイズコーナーで中村さんが黒地に金糸銀糸を使った見事な刺繍のタイツをいただいた。景樹さん、履く？と。ハイと急いで受け取った。他に履ける人はいませんよ、と笑われた。ご冥福を