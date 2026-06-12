FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは6月12日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「FRONTIER スペシャルボーナス！！ 限界プライス！」の第2弾を開始した。6月19日15時まで。FRONTIERがボーナスセールコスパにこだわった18万円台のエントリー機から、究極レベルの性能重視機まで、はばひろい全18機種のPCをボーナス時期ならではの特価で販売する。いちおしモデルとして、高いゲ