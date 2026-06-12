ＫＢＯで２１４０安打を打ったレジェンド、キウムのイ・ヨンギュ選手兼任打撃コーチ（李容圭＝４０）が１２日早朝、飲酒運転で人身事故を起こした。韓国メディア「ＯＳＥＮ」は「飲酒運転も衝撃なのに、人身事故まで…。イ・ヨンギュコーチ１年失格問題か、刑事処罰心配しなければならない」との記事を配信した。記事は「１２日午前６時２５分頃、京畿道九里亜川洞にある６車線道路で乗用車を運転している際、事故を起こした