NBA制覇に向けてばく進中のニューヨーク・ニックスの試合で、恋人ティモシー・シャラメと観戦していたカイリー・ジェンナーと、女友達と来ていたテイラー・スウィフトとのハグがキャッチされた。“因縁”のある2人の行動にネットが騒然となっている。【動画】ネットを騒然とさせたテイラー・スウィフト＆カイリー・ジェンナーのハグNBA制覇に向けてばく進中のニューヨーク・ニックスの試合で、恋人ティモシー・シャラメと観戦