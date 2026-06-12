7月8日スタートの比嘉愛未主演ドラマ『ファーストクライ 母子救命救急班』（日本テレビ系／毎週水曜22時）の追加キャストとして、徳永えり、川西賢志郎、遠山俊也、優希美青の出演が決定した。【写真】ドラマ『ファーストクライ 母子救命救急班』主演の比嘉愛未本作は、華やかなセレブ病院を舞台に、母と子の命を守る母子救命救急班の奮闘を描くメディカル・エンターテインメント。片耳に難聴を抱えながらも卓越した技術を持つ