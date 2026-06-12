◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会東都大学野球リーグの国学院大は１２日、１３日に行われる全日本大学野球選手権大会の準決勝に向けて、神奈川・横浜市内の同校グラウンドで最終調整した。１１日の準々決勝では富士大（北東北大学）に勝利し４強入り。主将の赤堀颯（はやと、４年＝聖光学院）は、準決勝に向けて「ここを勝って次につなげることが一番。２回戦、準々決勝と負けたチームにも『勝ってくれ