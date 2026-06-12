◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽阪神桐敷拓馬投手▽阪神福島圭音外野手▽ＤｅＮＡ入江大生投手▽巨人竹丸和幸投手▽巨人リチャード内野手▽ヤクルト吉村貢司郎投手【出場選手登録抹消】▽阪神湯浅京己投手▽阪神島田海吏外野手▽巨人田中将大投手▽巨人ティマ外野手▽ヤクルト下川隼佑投手◆パ・リーグ【出場選手登録】▽ソフトバンク前田純投手▽日本ハム