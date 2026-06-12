globeが8月5日に映像作品『globe tour 1998 “Love again” Remaster Edition』をリリースすることが発表された。本作は1998年に開催されたglobeのスタジアムツアーラストを飾る横浜スタジアム公演が収録されたもので、今回あらたにオリジナル盤には収録されていなかった楽曲「Wanderin’ Destiny」が追加収録されるとのこと。globeは近年、Remaster Editionシリーズとして過去のライブ作品をあらたに追加映像なども加えながら、