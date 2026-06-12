◆カーリング日本選手権第６日（６月１２日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）女子２次リーグ（Ｌ）が行われ、前回覇者で２月のミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスが９ー５でグランディールに勝利し、決勝トーナメント進出が決まった。１次Ｌから成績が持ち越され、１１日に２敗し、通算１勝３敗と後がなくなって迎えた２次Ｌの最終戦。第１エンド（Ｅ）で１点先制されると、第２Ｅではスキップ・吉村紗也香が最終投がミ