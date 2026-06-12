インスタグラム更新ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦で金メダルを獲得したアンバー・グレン（米国）が11日、自身のインスタグラムを更新。公開された“素顔”にファンの視線が集中した。ミラノ・コルティナ五輪の女子個人戦では5位だったグレン。涙に暮れる日本勢に寄り添い、優しい人柄で注目を集めた。日本でも人気の26歳は11日、インスタグラムで「ハードなスケジュールにも耐えられる、ショー当日の華