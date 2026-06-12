第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）の島根大会の組み合わせ抽選会が１２日、島根県大田市内で行われた。３７チームが出場する。７月１１日に浜山公園野球場で開会式と出雲―益田東戦が行われる。順調に日程が消化されれば、２６日に決勝戦が行われる。立正大淞南はサイド左腕の川口が投打の柱。中軸を打つ福山とともにチームを引っ張るＶ候補だ。春県Ｖの石見智翠館は吉村、有村を中心にした強力打線。