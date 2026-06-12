アイドルグループ・ももいろクローバーＺの佐々木彩夏が30歳の誕生日を迎えたことを報告した。 【写真】あーりんもついに30歳大きなケーキを前に笑顔はじける 佐々木は誕生日の11日にインスタグラムを更新し、「Lv.30になりました!!!! みんなといっしょに最高の30歳にしたいと思います楽しむぞーまずは24時に新曲30 STREET!!!が配信になりますその他もろもろたっくさんお知らせ