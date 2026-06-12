北中米W杯グループA初戦でチェコに2-1の逆転勝利韓国代表は現地時間6月11日、北中米ワールドカップ（W杯）グループリーグA組第1戦でチェコ代表と対戦し、2-1で逆転勝利を収めた。韓国メディア「スターニュース」は、本大会の初戦で貴重な勝ち点3を獲得し、好スタートを切ったチームの戦いぶりに「32強進出へ大きく前進」と報じている。試合は前半、チェコがロングボール主体の単調な攻撃を展開し、韓国は強いプレッシャーを受