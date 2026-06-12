北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長が、習近平中国国家主席の平壌（ピョンヤン）国賓訪問直後にウラジーミル・プーチン・ロシア大統領へ祝電を送り、「同盟」を強調した。金委員長は習主席との会談で、朝中両国が伝統的な血盟関係にある点を前面に押し出し、朝ロ関係よりも朝中関係が優先されるとのメッセージを繰り返し発信してきたが、習主席の訪朝日程が終わるや否や、今度は「プーチン氏への配慮」に乗り出した。中