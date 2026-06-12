2026年3月の最高人民会議で改定された朝鮮民主主義人民共和国の憲法が公開され、大韓民国と北朝鮮の性質および関係をめぐる論争がまた激しくなっている。しかしその論争の主な根拠は、過度なイデオロギー主義、そして歴史と現実に対する誤解のためだ。北朝鮮の憲法第2条によると、「朝鮮民主主義人民共和国の領域は北は中華人民共和国およびロシア連邦、南は大韓民国と接している領土と、それに基づいて設定された領海および領空」