お笑いタレント・千原ジュニア（52）が11日深夜放送の東海テレビ「千原ジュニアのヘベレケ」（木曜夜0・15）に出演。結婚時の義実家への訪問を振り返る場面があった。ジュニアは2015年9月に一般女性と結婚し、現在は3人の男児のパパ。新婚ゲストとのトークの中で、両家へのあいさつが話題に挙がると「俺も行ったわ！スーツ着て」。結婚のあいさつのために義実家を訪問、義家族とはこの時が初対面だったといい「行って、玄関