日本野球機構(NPB)は12日の公示を発表。オリックスは5選手を入れ替えました。登録となったのは、先発マウンドにあがるペルドモ投手と、郄島泰都投手、池田陵真選手。ペルドモ投手は2023年にロッテでNPB入りし、2024年以降はオリックスでリリーバーとして躍動してきました。今季もリリーバーとしてシーズンをスタートさせるも、5月中旬からはファームで先発投手として登板。ここまで3試合に登板し、11と2/3回を投げ、防御率4.