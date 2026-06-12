プロ野球・楽天は12日、石原彪選手を1軍登録、瀧中瞭太投手と伊藤光選手の登録を抹消しました。石原選手は今季開幕1軍でスタートしますが4月2日に登録を抹消。ファームでは12試合の出場で打率.231としています。抹消となった伊藤選手はここまで1軍で22試合に出場し打率.133の成績。これにより現在の1軍捕手は太田光選手、堀内謙伍選手、石原選手の3人体制となっています。瀧中投手は前日の巨人戦で8回2失点と好投し勝利投手になり