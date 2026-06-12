Netflixドラマ『地獄に堕ちるわよ』の大ヒットによって、改めて世間からの注目が集まる占いビジネス。その華やかな表舞台の裏には、人々の不安を煽り、泥沼の依存へと引きずり込む“黒い噂”が常につきまといます。元プロ占い師で『占い師ぶっちゃけ話元プロが明かす業界の黒い実態』（清談社Publico刊）の著者であるまねまね氏に、現代のSNSやAIを悪用したり、違法に情報を入手する“闇落ち占い師”のあくどい手口と、騙されな