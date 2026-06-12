お笑いタレント・有吉弘行（52）が12日までに更新された「U-NEXT」のYouTubeチャンネルに出演。芸人にならなかった場合の人生について語る場面があった。お笑いタレント・劇団ひとりから「有吉くんさ、マジで芸能じゃなかったら何やってたと思う?」という質問が寄せられた。これに有吉は「いやぁ、そうだね…」と悩みながら「何かの店員かな?うちの同級生とかを見てると、洋服屋の店員とか、飲食店の店員とかだと思う」と答