東京に息づく江戸文化の魅力を伝える東京都の「ＥｄｏＴｏｋｙｏキャンペーン」が、１２日にスタートした。春夏秋冬の年４回、テーマを定めて各種行事と連携しながら一体的に発信する。世界遺産の登録を目指し、江戸の歴史と文化の価値を国内外に知ってもらう。１４日まで展開する初回「春」のテーマは祭り。江戸城で将軍に披露した「天下祭」の一つ、日枝神社（千代田区）の山王祭に合わせ、皇居や両国駅（墨田区）の近辺な