甲子園球場＝兵庫県西宮市第108回全国高校野球選手権大会（8月5日開幕・甲子園）の出場49校を決める地方大会は13日、全国に先駆けて沖縄で開幕する。沖縄大会は沖縄セルラースタジアム那覇で開会式が行われ、3球場で1回戦4試合が予定されている。20日に南北海道、25日に北北海道大会が始まる。地方大会は、順調に日程を消化すれば、7月20日に沖縄や北北海道などで最初の代表校が決まり、28日に全代表校が出そろう。