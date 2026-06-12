―［すこしドラマになってくれ〜いつだってアウェイな東京の歩き方］― ただ東京で生まれたというだけで何かを期待されるか、どこかを軽蔑されてきた気がする――。そんな小説家カツセマサヒコが“アウェイな東京”に馴染むべくさまざまな店を訪ねては狼狽える冒険エッセイ。今回の舞台は、武蔵小山の商店街の奥にある洋食屋「さんきち」。黒板を埋め尽くすメニューの海に放り込まれた著者は、脳内のジョブズを阿鼻叫喚させながら