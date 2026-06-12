格闘技「K―1」は12日、「K−1DONTAKU2026」（7月20日、福岡・マリンメッセ福岡B館）の追加対戦カードを発表した。K−1クルーザー級3分3R延長1Rでマハムード・サッタリ（35＝イラン・TEAM大和魂）とK−Jee（35＝SHINESPORTSCLUB）の対戦が決定した。K―1ワールドGP2022無差別級トーナメント優勝のサッタリは、今年2月開催のK−190キロ以下級世界トーナメント準々決勝で“怪物”ルーカス・アハテルバーグと対戦し左フック