３月に放送が終了したＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」で、出雲ことばの指導にあたった俳優の松島彩さん（３５）が、撮影現場の様子を描いた画集「さんぽ、しましょうか。『ばけばけ』を愛する人たちへ」が発売された。１年間描きためた１００点以上のパステル画を収録。松島さんは「“ばけばけロス”を埋める一助になれば」と願う。（北瀬太一）松江市出身。自らを「山陰土着系女優」と名乗り、山陰を拠点に小泉八雲（ラフカ