巨人は１２日、田中将大投手、ティマ外野手の出場選手登録を抹消した、代わって竹丸和幸投手、リチャード内野手を出場選手登録した。リチャードは３月１１日のソフトバンクとのオープン戦（みずほペイペイドーム）で死球を受け、途中交代。福岡市内の病院を受診し左第五中手骨と診断されていた。ファームでは５月２日の広島戦（ジャイアンツタウンスタジアム）で復帰。ここまで１５試合出場、打率・２８２、２本塁打、１０打