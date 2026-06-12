日本時間12日、パイレーツと対戦したドジャースは8-6で勝利を収めた。これで同カード3連戦を2勝1敗と勝ち越し、この日は試合がなかったパドレスとの差を8ゲームに広げた。◆大谷にアクシデント発生…ドジャースに広がる不安前日に続き、中盤までに5点のセーフティーリードを奪ったドジャースだったが、5回裏に4失点。逆転負けを喫した前日と似た展開に嫌な雰囲気も漂ったが、何とか連敗は阻止した。試合には勝利したドジャー