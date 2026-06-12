歌舞伎俳優の坂東彌十郎（70）が12日、自身のブログを更新。9日に86歳で亡くなった、女優中村玉緒（本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんを悼んだ。「中村玉緒さんご逝去心よりお悔やみ申し上げます」と書き出し「何度もお食事をご一緒させて頂き楽しくお話を聞かせてくださいました」とつづった。続けて「何年か前共通のお知り合いのお相撲さんの断髪式でご一緒したのが最後になってしまいました。御冥福をお祈り申し上げます