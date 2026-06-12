意外と知らない愛犬の味覚 犬の味覚は人間ほど繊細ではありませんが、人間と同じように「甘味」「酸味」「塩味」「苦味」「旨味」を感じることができます。 甘味や旨味は好きだろうな、酸味と苦味は苦手だろうな、とイメージすることができるかもしれませんが、犬それぞれに自分なりの好みを持っており、酸味や苦味を苦手としない犬もいます。 人間は味覚を使って「味わい」を楽しむことができますが、犬は味