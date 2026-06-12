押尾コータローが、メジャーデビュー25周年イヤーの突入を記念し、全国ツアー『押尾コータロー LIVE TOUR「LOVE is All Around」25th Anniversary Prologue Billboard Live Special』を開催する。 （関連：上妻宏光が掲げる『伝統と革新』とは何か由紀さおり、押尾コータローらも参加した20周年公演レポ） 押尾は2002年にアルバム『STARTING POINT』でメジャ