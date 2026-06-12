去年７月、山形刑務所の男性職員がガソリンスタンドで他人の釣銭を持ち去っていたことがわかりました。 これを受け、きょう山形刑務所がこの男性職員を停職１か月の懲戒処分にしたと発表しました。 懲戒処分を受けたのは山形刑務所に勤務する法務事務官看守の男性（３８）です。 山形刑務所によりますと、男性は去年７月１７日の午後４時２０分ごろ、東根市にあるガソリンスタンドで、ほかの利用客が置き忘れた釣銭の引換券を換