未来は誰にも分からない。努力が実を結ぶとは限らないが、可能性は広げるためにはやり続けるしかないのも事実。数え切れないほどの挫折を経たからこそ、今の自分がある。鈴木唯人、24歳。ブンデスリーガ終盤の負傷から急ピッチで回復した男は、今や誰もが知るアタッカーであり、５月15日に初戦を迎える北中米ワールドカップでもシャドーの一角として大きな期待が寄せられている。だが、その裏には幾多の困難があった。「こんな