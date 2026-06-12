山下美月のセレモニアルピッチが大きな反響を呼んだ(C)産経新聞社元乃木坂46で人気女優の山下美月が6月10日にベルーナドームで行われた西武−広島戦でセレモニアルピッチを務め、大きな反響を呼んだ。舞台「成瀬は天下を取りにいく」で主演を務める山下は、本作にちなんで背番号1のユニホーム姿で登場。髪はポニーテールに束ね、投げ込んだ1球はワンバウンドで捕手のもとに届いた。【写真】ビジュ爆発だ！山下美月がセレモニア