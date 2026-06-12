被災地に弁当大量注文の悪質行為航空自衛隊輪島分屯基地（石川県輪島市）の隊員を名乗り、飲食店に弁当を大量に注文する「虚偽の電話」が複数確認され、基地はホームページなどで「一切関与していません」と注意を呼び掛けています基地司令「損害あたえかねない悪質な行為」能登半島地震や奥能登豪雨からの復興へ歩みを進めるなか、被災地を混乱させる悪質ないたずらに対し、田澤伸吾基地司令は「復興途上である、被災地の店舗に損