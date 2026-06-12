物価高でいろいろなものを我慢せざるを得ない状況の中、入場料無料などのお得なイベントを賢く活用すれば、家計に負担をかけず週末を楽しく過ごせるかもしれません。All About編集部がピックアップした“今週末のお得なイベント”を5つ紹介します！1：「Edo Tokyo キャンペーン 2026 春」日枝神社の「山王祭」開催に合わせて、江戸文化の価値や奥深い魅力を発信するイベント「Edo Tokyo キャンペーン 2026 春」が開催されます。メ