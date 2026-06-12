神奈川県横浜市のテーマパーク「横浜・八景島シーパラダイス」の水族館「ふれあいラグーン」で2026年6月9日、ゼニガタアザラシの赤ちゃんが誕生した。【写真集】6月9日に生まれた赤ちゃん、母親のお腹に頭をポヨン！？運営会社「横浜八景島」の発表によると、同館でのゼニガタアザラシの赤ちゃん誕生は初めてだ。赤ちゃんはメスで、母親は「ワサビ」、父親は「ホタテ」。生まれた直後からワサビに寄り添って元気に泳いでおり、「ふ