CDエナジーダイレクトは、アンバサダーの福原遥さんが出演する新TV−CM「A・B・CDエナジー 銭湯篇」を6月12日から順次放映開始する。また、今回の新TV−CMは、10周年を迎え、同日に実写映画化もされるTVアニメ「おそ松さん」との初のコラボレーションTV−CMとなる。公式YouTubeでは、新TV−CMのほか、CM撮影の様子を収めたメイキング動画や、福原さんのインタビュー動画も公開する予定。新TV−CM「A・B・CDエナジー 銭湯篇」のワン