今年に設立150年を迎える、世界中のアスリートを支えるスポーツブランドのスポルディング・ジャパン（以下、スポルディング）は、バスケットボールやシューズ、ウェアなどを収納できる大容量で機能性抜群の新バックパック「MATE BOX 33（メイトボックス 33）」を発売する。「MATE BOX 33」は、バスケットボールプレイヤーのパーフェクトユースに向けて誕生したボックスタイプのバックパック。「MATE BOX 33」（左から：ブラック ×