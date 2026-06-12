「クルビサプラス 腹部の脂肪対策」ハウスウェルネスフーズは、機能性表示食品「クルビサ」ブランドから、「クルビサプラス 腹部の脂肪対策」を、6月15日から同社通販サイト「ハウスダイレクト」で発売する。BMIが高めで血中肝機能酵素（γ−GTP、AST、ALT）値が正常域でやや高めの健康な人の肝機能酵素値の改善に役立つ機能が報告されているクルクミン・ビサクロンに加えて、BMIが高めの人の腹部の脂肪（内臓脂肪及び皮下脂肪）を